Ramis debería ser destituido

Lo acontecido ante el Cádiz ha sido la consecuencia directa de numerosas meteduras de pata perpetradas desde el cuerpo técnico, pasando por la dirección deportiva y llegando a la más alta instancia rojiblanca, por permitir tanta incongruencia. De acuerdo que el presupuesto de esta campaña no era para tirar cohetes, pero otros clubes han sabido administrar mejor sus recursos, como antaño hacía la UDA. No fue un mal partido más, el descalabro se veía venir auspiciado por Ramis, que si bien comenzó la temporada con cierto sentido, ha terminado echando por tierra las escasas semillas que podían florecer. Si a una plantilla cogida con pinzas le privas de un experimentado defensa como Motta, para contar con un chaval como Fran, endeble en defensa, inexperto en la marca y aseadito en ataque, se comienza a debilitar una de las líneas capitales para cualquier conjunto de Segunda. Parafraseando el anuncio deMediamarkt, en Zaragoza no son tontos. Además, la ausencia de Gaspar en el once inicial de anoche fue todo un cheque al portador de la ineptitud. Ramis dejó en la grada al canterano varias jornadas atrás, sacando a relucir su propia torpeza cuando se demostró su error. De sabios es rectificar, pero se ve que el hasta ahora entrenador rojiblanco, ni es sabio ni sabe reconocer un desacierto. Con la suplencia del extremo canterano, Ramis insultó deportivamente a toda una afición soberana, que no vota para confeccionar las alineaciones, pero que no se deja tomar el pelo. Otro dislate fue la posición de Hicham, y se podría seguir hablando de más desajustes, que con acierto Ramis ocultó en los albores de la temporada, pero todo ello unido a la parca planificación deportiva que requiere de un trabajo metódico y laborioso, ha llevado a la UDA a una situación límite, bastante más preocupante que la de otras temporadas. Y es que no existe en plantilla un Quique para sacar las castañas del fuego. Se necesita un nuevo técnico que pueda y sepa extraer todo el jugo posible a este plantel, al menos hasta enero. Pido, como primera medida urgente, la destitución de Ramis.