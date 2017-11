A Ramis ya le han puesto el tic, tac...

Parecía difícil en los tiempos que corren que un entrenador fuera capaz, no solo de igualar los números malísimos de Soriano la temporada pasada como entrenador rojiblanco, sino de superarlos. Eso lo ha conseguido ya Ramis, quien tras la derrota frente al Cádiz y después de 13 jornadas, siete de ellas consecutivas sin ganar, ha metido al equipo en descenso -ahora no saca el cartelito como hizo la temporada pasada tras el partido frente al Reus, que significó matemáticamente la permanencia-, donde mostraba sus espectaculares guarismos-.Buena parte de la grada está que trina con Ramis, como se pudo ver y oír el pasado fin de semana en el Estadio, hecho este que no gustó en absoluto al presidente, contra quien también la gente mostró su enfado por el pobre rendimiento del equipo y más que preocupante trayectoria. Lo de poner en el campo esos "atributos" a los que esta semana, y recogiendo el testigo de Ramis, lo han comentado algunos jugadores, hace que todos nos preguntemos el por qué eso no lo han hecho desde la jornada uno y esperan a la catorce, cuando se ven el descenso y casi haciendo el ridículo en cada partido. ¿A qué se dedicaban entonces antes, a sestear? Raro es que Alfonso García no haya puesto ya el punto y final a la era Ramis, pero mucho me temo que o le ha mandado al rincón de pensar, o el tic, tac ya está en marcha. Después de tocar zona caliente, después de acumular siete semana sin ganar, después de la pitada y la pañolada del domingo su margen de error, por mucho que de puertas hacia afuera se diga que hay plena confianza en él, es mínimo. Muchos aficionados son de la opinión de que el grupo ya no cree ni en Ramis ni en sus métodos. ¿A qué les suena aquello de "estamos a muerte con el entrenador" , frase casi usual en el vestuario en las últimas temporadas, por donde tan ilustres técnicos han pasado con más pena que gloria? Alfonso García creo que no va a estar dispuesto a vivir otra vez la desagradable experiencia de la semana pasada a la conclusión del partido frente al Cádiz. Eso no lo va a permitir y, si no, al tiempo.