Ramis, vete ya

"En esto del fútbol un día eres Dios y otro, el diablo", escuché en la peluquería ayer. Se referían a Zidane tras perder en Gerona. Si se cuestiona el actual entrenador campeón de Europa por una mala racha, no va a ser menos para el técnico del Almería, con dos empates y un pírrico tanto a favor en los últimos seis encuentros. Tras poner normalidad el excelso Fran Fernández después de claudicar ante el UCAM, llegó Ramis. Los recelos aparecieron en un primer momento, por eso de anunciar a un técnico contrastado y contratar a un novel en los banquillos de Segunda. El trabajo pone a cada uno en su lugar y el técnico catalán salvó a un Almería con muy mala pinta, siendo el quinto mejor equipo desde la jornada 30 hasta la 42, tiempo en el que estuvo. Parte del éxito también fue de Lozano, encargado de traer a Ramis y con quien formó un gran tándem. El que marcase aquel mítico gol de la salvación en el Colombino hizo un gran trabajo como director deportivo poniendo pegamento en un difícil vestuario. En verano se coloca a Corona de director deportivo y a Lozano en un segundo (tercer o cuarto) plano. Tándem roto. Ramis pide un interior derecho, petición que no se resolvió satisfactoriamente, incorporando antes a un Nauzet que llevaba un año alejado del fútbol profesional. Se marcha Quique (32 goles en dos cursos, pero no valía...) y se ficha a Caballero y Juan Muñoz, que acumulan un tanto entre los dos en 12 jornadas ligueras. Esto es, se forma una plantilla que no mejora a la del pasado ejercicio y a las primeras de cambio parte de la afición apunta a Ramis, mientras Alfonso dirige su atención al colectivo arbitral. Se pueden discutir algunas decisiones, como la de Motta, pero pensar que ese es el problema de la mala racha o que con el italiano la delantera se va a afinar... ¿Apuntamos a Ramis o al palco? Porque la UDA lleva desde 2013 deambulando y Ramis no estaba en ese tiempo...