Estudiantes que se la juegan en recuperaciones de junio o septiembre y repiten curso ven a compañeros avanzar y estancarse ellos. La frustración de compartir aula con chavales menores es el peligro que corren equipos como la UDA, que rozan la insuficiencia pese a poder acabar los cursos con buena nota, no con aprobados raspados en el último examen de recuperación. La victoria del sábado ante la Cultu, esos 36 puntos por los 29 del rival más el gol average, resume dinámicas opuestas, con los rojiblancos sacando adelante exámenes desde que llegó Lucas para eso, como buen profesor particular al que acuden los padres porque su hijo no para de suspender. El entorno del estudiante no es el propicio. El cabeza de familia está perdido, no es el que era, liado con sus empresas. Ahorra en material escolar y da a entender que no hay dinero pero gasta en profes particulares. Ganar a Lorca y Sevilla Atlético aquí y allí es, para lo que nos tiene acostumbrados este estudiante, un logro. Lo del sábado, otro buen empujón. Queda el último trimestre, en el que debe seguir así. Aprobar con solvencia o acabar el curso con notable están al alcance pero, sabiendo sus limitaciones y precedentes, firmamos lo primero. Miedo da lo que viene: el próximo domingo visita a un Huesca herido, derrotado en dos jornadas como visitante, encajando tres goles cada vez… Su orgullo de líder anuncia pago de platos rotos. Rayo y Valladolid, los dos gallitos que han puesto patas arriba el corral oscense, amenazan después a los rojiblancos, que también habrán de enfrentarse a un rival directo como el Reus, aquel último y dócil visitante de la temporada pasada, que no lo será tanto, como ya demostró en la primera vuelta. El camino a evitar son los minutos del 15 al 35, como dijo Lucas. René no será salvador siempre ni Pozo mago. Otra vez quizá se falle el penalti y el rival lo marque. Este alumno, sin mucho más mérito que ir haciendo los deberes y aprobando exámenes clave, no debe creerse superdotado, al contrario. Que siga estudiando, que el nivel de la clase no es para tirar cohetes pero lo hemos visto abocado al suspenso y espabilar al final, como les puede pasar a otros.