'Regalo' a Fran Fernández

No se merece la UDA la salvación. Me duele en el alma porque es el primer equipo de la ciudad y es al que sigo desde la EGB. Precisamente por eso, y porque mi profesión me faculta para ser crítico con la realidad, afirmo que el club se ha ganado perder una LFP a la que está menospreciando. Y lo hace porque no compite ni en el campo ni en los mercados. Lo que Alfonso García ha conseguido es innegable. Y no hablo de los ascensos a Primera División [sinceramente, disfrutaba más en el Campo Municipal en Segunda B que en el Mediterráneo ante el Madrid y el Barcelona, creo que aquel era un fútbol más sano y con más sentimiento], sino de que hoy los niños se ponen la camiseta rojiblanca y de temas como la Fundación, los campus, los éxitos de la cantera... Como la crisis del ladrillo para España, la imposibilidad de construir la Ciudad Deportiva ha provocado la 'desaceleración' de la ilusión de Alfonso. No entro a valorar de quién es la culpa, me da totalmente lo mismo, pero lo que es impepinable es que sin dinero, sin inversión en fichajes, no se puede continuar en la LFP. La afición no se merece el mismo suplicio cada domingo, no puede ser que uno vaya ilusionado al Mediterráneo y vuelva a su casa dos horas después con ganas de discutir con todo el mundo por culpa de su equipo de fútbol. Eso para lo único que sirve es para romper el sentimiento rojiblanco que el presidente fue capaz de generar en la sociedad, como bien canta su himno. Para estar así, casi mejor es purgar las penas en el infierno de Segunda B y que el club se reinvente. Así lo veo desde hace mucho tiempo, nada me ilusionaba hasta que el martes me enteré de que Fran Fernández, pésimamente tratado después de lo que ha hecho por el primer equipo en las dos últimas temporadas, se hacía cargo del cotarro. Míster, a la UDA la han hecho grande gente como tú, demuestra lo que vales.