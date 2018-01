Los Reyes Magos tampoco dejaron refuerzos

Pasó Papá Noël y pasaron los Reyes Magos y ni el uno ni los otros dejaron en el Almeríarefuerzo alguno para paliar las carencias de esta plantilla. Sabiendo, desde hace mucho tiempo, que el equipo tiene problemas con el gol resulta extraño que no haya llegado nadie al vestuario para tratar de arreglar lo que no funciona, que los delanteros hagan gol. Dos goles en 21 partidos, lo dicen todo. No es necesario añadir comentario alguno. Se habla del control financiero por parte de la LFP, y de lo que está restringiendo las opciones de poder incorporar jugadores, pero el aficionado de a pie, ese señor que haga frío o calor, que sople el viento de levante o de poniente, o que le da igual la hora del partido, siempre está en el Estadio, y no entiende mucho de eso. Al igual que ese señor, muchos de los aficionados, abonados o no, no entienden que la dirección deportiva no haya traído a ningún jugador. El seguidor del equipo rojiblanco desea que el Almería incorpore a un nuevo delantero, a ese jugador que sea capaz de aportar algo diferente a lo que ya tiene y que venga a paliar una de las carencias más grandes que este equipo ha tenido en su etapa contemporánea, como es la de contar con un buen delantero. Esta semana casi vamos a alcanzar el ecuador del mes de enero y estaremos a poco más de quince días para que el mercado se cierre, siempre y cuando sea para jugadores con contrato en vigor, porque para los que no lo tienen, el mercado no se cierra. Quince días para encontrar a ese jugador que ayude un poco más al equipo a alcanzar su objetivo cuanto antes, porque por mucho que se diga que se va a esperar a que se recuperen los jugadores que están lesionados, de los cuales uno es el delantero que empezó siendo titular y que solo fue capaz de anotar un gol, no es suficiente como para creer que no será necesario incorporar a un nueve.