Sablazo en la Media Maratón

Me lo decía Diego Bautista desayunando la otra mañana en la Mediterráneo y viniendo de él, que ya jubilado acumula más kilómetros en sus piernas que el baúl de la Piquer, hay que creérselo. Se quejaba, y yo creo que con más razón que un santo, de que este año la inscripción en la Media Maratón Ciudad de Almería es un sablazo. Vale que hayan establecido tramos progresivos que se van incrementando cuando se acerca la fecha para primar a los más previsores, pero no es de recibo que la cuota mínima (si tuvo la cautela de inscribirse entre el 16 de octubre y el 16 de diciembre) sea de 12 euros. En esas fechas uno está pensando en turrones y mazapanes, más que en cómo digerirlos. En mi caso entré en el tramo de los 14 euros al formalizarla antes de hoy domingo, día 14. A partir de mañana lunes ya serán 16 castañas y los más rezagados que deseen correrla fuera de plazo tendrán que abonar 18 euros. Pongamos la media en 15 euros y tomemos como referencia los 4.600 inscritos del año pasado en la XX edición. Estamos hablando de una bolsa de 69.000 euros nada desdeñable para los organizadores. Es cierto que te obsequian con una camiseta que a lo sumo tendrá un coste de un par de euros y que en meta te ponen un trago y unos panchitos, además de los costes de cronometraje, etcétera. Pero con todo eso el lucro es evidente y pienso que el Ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto y evitar que una inscripción para una carrera popular supere los 10 euros porque al final acabará dejando de ser eso, popular. A gente como quien suscribe, que corre de cuando en cuando, igual no le parece nada exagerado, pero quienes pertenecen a algún club o, como el caso del bueno de Diego Bautista, participan cada fin de semana en una prueba diferente, les genera un agujero importante en el bolsillo. En otras latitudes más cercanas, me aseguraba, no piden tanto cepillo. Que alguien tome nota.