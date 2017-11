Otro Sabonis en la NBA

La realidad es que estamos de suerte. Hace unas semanas que la NBA volvió a nuestras vidas y es de agradecer que desde el primer día esté toda la carne en el asador. Habrá cartuchos guardados para mayo, pero parecen pocos. El verano dejó una de las campañas más apetitosas de ver con muchas franquicias haciendo lo imposible por subirse a la moda de los superequipos. Hacer frente a los Warriors, a los que da la sensación que todavía le queda gasolina para abrazar un par de anillos, pasa por explorar esa vía. Los últimos en sumarse fueron Westbrooks, Anthony y George, que hicieron que Oklahoma pasase de querer los play offs a ser un contender. El tercero de ellos dejó Indiana después de muchos años para crecer. Ello implicó la llegada a los Pacers de Victor Oladipo y Domas Sabonis. Ambos lo está haciendo bien, pero toca hablar del segundo. El jugador formado en Los Guindos, llegó en EBG y se marchó en el primer equipo, está rompiendo moldes. El cambio de Oklahoma por Indianápolis no ha sido solo un cambio de ciudad. Acapara el pequeño de los Sabonis mucho foco en estos primeros partidos y es que raro es el partido que no acaba en dobles dígitos. Está aprovechando la ausencia de Myles Turner, referencia de la franquicia, para amasar balón. Y de qué manera. Está sacando todo el jugo el lituano a su capacidad para el rebote, en ambos lados. A lo que añade un pulcra finalización en las inmediaciones de la canasta. Por si fuera poco, está sabiendo encontrar a sus compañeros con asistencias. Un rendimiento que puede alcanzar cotas irreales, pero que sí ilusiona para el horizonte. Porque el contexto parece el ideal para consolidarse en la liga, recordando que solo tiene 21 años. Y eso es demasiado. Anoche firmó otro doble-doble, pero es que amenaza con hacer de lo extraordinario una rutina. La sombra de Arvydas Sabonis es alargada, aunque no parece mal heredero este Domas.