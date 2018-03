Salir a competir de principio a fin

Todos esperamos a un Almería con la lección bien aprendida después de lo que pasó en Valladolid, donde al equipo le faltó alma y convicción para poder plantarle cara a los de Sampedro. En Reus hay mucho más en juego que en Valladolid. En el Estadio José Zorrilla se puede pinchar. Tal vez esté dentro del guión, dadas las aspiraciones del equipo vallisoletano, pero en Reus el Almería tiene que pelear por conseguir una victoria que ya en la primera vuelta nos la arrebató el equipo tarraconense. Solo un punto nos separa, de ahí la importancia de este encuentro. Estamos en un tramo decisivo de la Liga, donde cada punto que se va difícilmente podrá volver al casillero del equipo rojiblanco. Los de Lucas Alcaraz, bajas al margen, tienen que llegar a Reus con el "chip" cambiado, convencidos de que pueden, por qué no, ganar allí y alcanzar la nada despreciable cifra de los 40 puntos, a 10 de los 50, con 30 en disputa, número que sigue invitando al optimismo a pesar de lo duro que está el calendario en estos momentos. El Almería solo ha sumado uno de los últimos nueve puntos que ha disputado, cifra que a la afición le preocupa porque el equipo no termina de alejarse de la zona caliente de la clasificación. En esta categoría pocos equipos son superiores al resto y cualquiera te complica la vida. El equipo tiene que competir desde el pitido inicial y si lo hace convencido de sus posibilidades, dejándose los miedos en la caseta, podrá lograr un resultado muy positivo, pero si lo hace como en Valladolid, mal asunto, ya que en esta categoría tan exigente, si no estás al 100%, cualquiera puede pasar por encima tuya. Un punto de nueve posibles, con lo que se está jugando el equipo, es un balance más bien preocupante y que tiene que enderezar cuanto antes, para alejar una vez más los fantasmas del entorno del vestuario, que lo único que traen es desconfianza y nerviosismo y eso, amigos, no le gusta a nadie.