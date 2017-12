La UD Almería llega a la cita de hoy tras volver con mejores sensaciones que resultado del feudo del Barcelona B. El equipo de Alcaraz me sorprendió gratamente. Sin ser un vendaval a nivel ofensivo, sí que quisieron tener la pelota en zona rival y tuvieron alternativas para haber conseguido vencer ante los blaugranas, que también gozaron de alguna que otra buena ocasión. El Almería rácano, conservador y defensivo que todos nos temíamos no apareció en el Mini Estadi, y sí un conjunto que, bien resguardado atrás, nunca perdía de vista la portería rival. Incluso en el momento en el que peor estuvieron los andaluces, tras el 1-0, llegó ese penalti transformado por Verza, fruto de una buena acción atacante. El choque ante el Tenerife debe servir para que los rojiblancos sigan con esa senda positiva que arrancó hace dos semanas de la mano del siempre fiable Fran Fernández, pero también para salir de dudas y comprobar si lo visto en tierras catalanas fue ordenado por Alcaraz o, simplemente, salió así porque el técnico granadino no tuvo tiempo de perfilar al equipo a su gusto. Contra los isleños el Almería se verá obligado a llevar la iniciativa, como suele sucederles a todos los equipos de Segunda cuando actúan como locales, y en la mano del nuevo entrenador unionista está el lograr que sus jugadores se sientan cómodos con el balón en su poder. No hablamos de jugar al toque ni de desplegar un fútbol vistoso, sino de demostrar claridad de ideas, algo que se difuminó durante los últimos partidos con Ramis en el banquillo. Tras la confección de esta plantilla y lo visto en este primer tramo liguero, parece claro que los almerienses no están hechos para buscar la posesión. Ahora Lucas Alcaraz debe demostrar que este Almería sí sirve para realizar ese otro fútbol más práctico y eficaz. La afición quiere triunfos, pero para llegar a ellos se necesita trazar un buen plan. Quizás el del granadino sirva. Hoy, ante el Tenerife, podrán esclarecerse muchas cosas.