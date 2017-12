Tras el partido ante Las Palmas Atlético del pasado domingo, en el que el CD El Ejido venció por un resultado de 4-3 para despedir 2017 con una victoria ante su afición, Alberto González dio a entender en sala de prensa que estaba contento con una plantilla que ya parece estar completa o casi completa. Dejó caer que en breve puede hacerse oficial la llegada de un nuevo jugador de ataque cuya contratación está "casi hecha", según las propias palabras del técnico malagueño, que no quiso dar más información al respecto. Evidentemente un periodista debe hacer su trabajo, investigar y dar con el nombre del jugador al que se refería, pero cuando una negociación está ya prácticamente cerrada se hace extraño tanto secretismo al respecto por parte de los clubes. Es algo que nunca he llegado a entender. ¿Acaso publicar en un periódico que un club va a fichar a tal futbolista puede perjudicar dicha operación? Yo creo que no, aunque lo mismo me equivoco. Si un jugador tiene claro que quiere ir a un equipo y este equipo le ofrece una oferta aceptable y todos están en la misma dirección, la contratación debería realizarse sin problemas, se publique lo que se publique en los medios sobre ello. No es una situación que se haya dado en la entidad del Poniente almeriense, basándome en mi experiencia personal, pero en otros clubes se lleva esta actitud de silencio a extremos que rozan el ridículo. Contactas con un club para preguntar sobre algo que ya de antemano sabes que es cierto y te lo niegan, como si fueses un crío de cinco años al que se puede engañar con un caramelo. Para colmo, dos días después de negártelo, anuncian ese fichaje que tú sabías que harían aunque te dijesen que no, y lo oficializan a las doce de la noche en su web oficial, cuando ya la edición de tu periódico está cerrada y no te dejan la posibilidad de llevar esa información a los kioscos a la mañana siguiente. Qué manía tienen algunas entidades de anunciar sus fichajes después de cenar y de las copas...