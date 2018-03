Ante la Semana Santa, vivir la fe

En las puertas de la Semana Santa, la más importante semana del año, semana por excelencia en la que nos adentramos a vivir en profundidad nuestra fe cristiana. Ella es un momento privilegiado y único para manifestar la fe que da sentido a nuestra vida. En ella no solo hacemos «memoria» sino «memoria actualizada y vivificante» de una historia cierta y precisa: la de Jesús de Nazaret, al que confesamos como Hijo de Dios. Días para vivir la fe.

Pero, ¿qué es la fe? En una de sus catequesis sobre el Credo, el papa Benedicto XVI nos decía: «la fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios; es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama; es adhesión a un "Tú" que me dona esperanza y confianza… La fe no es una teoría que se puede seguir o abandonar. Es algo muy concreto: es el criterio que decide nuestro estilo de vida»

Por tanto, la fe cambia a la persona que la profesa. Le cambia su forma de vivir porque la fe no es solo, una realidad que se comprende, sino que se hace vida en cada uno de los creyentes.

Pero… fe en qué o en quién. La fe que salva y ¡que vence al mundo! No es una fe genérica en un Dios que salva o en una vida del más allá, sino la fe en Jesucristo, Hijo de Dios. En Jesucristo que, por amor, se hace uno como nosotros y nos muestra el amor del Padre: «tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que los que creen en él tengan vida eterna» (Jn 3, 16) Porque como nos recordaba Benecito XVI: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva»

Estos días vamos a contemplar a Cristo que por amor entrega su vida: «nadie tiene amor más grande que el que da la vida» (Jn 15,13); vamos a hacer memoria viva de toda su vida, que lo lleva a la Pasión y Muerte. Su Pasión y Muerte fue consecuencia de una vida de obediencia y entrega a la voluntad del Padre, sabiendo que toda su vida solo tenía sentido desde la entrega máxima: la del amor por los demás, para que nosotros, aunque no lo sepamos, vivamos. Pero que no concluye en muerte sino en vida. La última y definitiva palabra de Dios la pronunció en la resurrección de su Hijo. Por eso los cristianos, la mañana de Pascua, gritamos: «¡Vive!». Es verdad, ¡está vivo! Él está vivo, él es nuestra vida. Alegrémonos.

Pero debemos preguntarnos ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Traigamos a la mente el diálogo de Jesús con los apóstoles en Cesarea de Filipo: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?... Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» (Mt 16,13-15) Lo más importante para Jesús no parece ser qué piensa de él la gente, sino que piensan de él sus discípulos. Por eso surge inmediatamente la pregunta: ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué significado tiene en mi vida creer en Él?

Proclamar a Jesús como propio Señor significa someter a Él todo el territorio de nuestro ser, hacer penetrar el Evangelio en todo lo que hagamos. Significa, recordando al venerado S. Juan Pablo II: «abrir, más aún, abrir de par en par las puertas a Cristo»

Contemplemos estos días los desfiles procesionales, pero, sobre todo, que ellos nos ayuden a interiorizar lo que ello significa para nuestra vida de creyentes. Que Cristo, por amor entrega su vida, para que nosotros en nuestro vivir de cada día sepamos entregarnos a los demás y testimoniemos con nuestra vida y obras la fe en Cristo, Salvador del mundo.

Aprovechemos estos días para acercarnos más a Jesucristo ¡Caminad!, caminemos por los misterios de la Pasión y Muerte del Señor… pero al final de este camino, la Vida y la Resurrección se hagan realidad en nuestras vidas.