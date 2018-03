Sentimientos de pasión

Discurrieron las vísperas con el tránsito de la cofradía del Cristo del Camino por su barrio de Araceli, al que este año se unieron más personas al cortejo, mientras transcurría el itinerario de los Hermanos de la cofradía de la Unidad que en su barrio de Piedras Redondas impartían un año más una lección de unidad durante varias horas hasta regresar a sones acompasados a su templo de San Ignacio de Loyola.

No puedo dejar de mencionar la ya tradicional subida en rosario de la Soledad al cerro de San Cristóbal que se retrasó bastante sobre el horario previsto y el devoto traslado de las imágenes de la Humildad y Paciencia junto con Gracia y Amparo y San Juan que este año volverá a procesional en una salida novedosa desde la capilla del prendimiento, que coincidieron en la puerta de Santiago al regreso de la Soledad, traslado que las imágenes de Coronación que tardó algo más de tres horas. El tiempo no acompaño en ambas jornadas, viento y frío fueron los aliados en los recorridos de los últimos vía Crucis y en las dos procesiones de la jornada de ayer, aunque esto no impidió que fueran muchos los devotos que se acercaron a contemplar el tránsito de estos. Engalanada la carrera oficial y la plaza de la Catedral así como balcones en distintos inmuebles, nos esperan a la ilusionante mañana del Domingo de Ramos, con el colorido de túnicas hebreas y ramas de olivo entremezcladas con la tonalidad resplandeciente de las palmas. Las ropas preparadas, la incertidumbre del tiempo, la ilusiones que nos entrecortan nuestra voz, hasta que a la hora señalada se abran puertas de un templo como es el del Espíritu Santo y los primeros sones de marchas procesionales inunden el ambiente para ver la entrada de Jesús en Jerusalén, es Domingo de Ramos, la espera nos acerca a la emoción de verle un año más.