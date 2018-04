No realizaba un seguimiento a una noticia tan exhaustivo desde el divorcio de Feliciano y Alba Carrillo. Pero es que cada día que pasa, lo del máster de Cristina Cifuentes suma un nuevo episodio más surrealista que el anterior. Si esta señora acaba yéndose de rositas, eso sí que sería digno de estudio en las universidades. Porque yo soy el primero al que le pasaron la mano en educación física para que no me fastidiara el expediente de empollón. Es más, algún que otro profesor siempre me ponía un nueve directamente solo con leer mi nombre en el examen. Llegando incluso a darse el caso de que me copiaran a saco y a mi compañero le aprobaran raspado y a mí, pues un nueve. Hiciera lo que hiciera, siempre un nueve. Pero eso era una cuestión de holgazanería docente, más que otra cosa. Aquí estamos hablando de trato de favor a un cargo público y posibles delitos de prevaricación y de falsedad documental. De sobresaliente, vamos.