Sigamos celebrando

Algunos celebran permanencias en 2ª como Mundiales o Champions. Ellos sabrán qué ganan: había que hacerlo en Lugo, tras caer y perder el average en Córdoba o empatar ante el Alcor. Pero quien ganó fue el Numancia y perdió, su partido y la categoría, la Cultural. Alcorcón, Córdoba o Nástic sí hicieron lo que debían, en ese último partido y en los anteriores. El Albacete, que llevaba dos meses desastrosos, tampoco falló en la última jornada. De rebote y sin mérito sino todo lo contrario. Para celebrar sí están finos y ponen algunos todas las ganas, descargan su rabia contra quienes menos culpa tienen. Basta ya de palmas y palmaditas inmerecidas. Ya está bien de hacer y deshacer al antojo de uno. Guste o no, la UDA es más que un dueño y una plantilla. Porque en ambos casos son pasajeros. Los responsables de dar alegrías y motivos de celebración se empeñan en que los que no fallan, los aficionados, abandonen el barco. El viaje era una locura y muchos trabajábamos o teníamos compromisos este fin de semana. Como cada sábado o domingo en Almería, donde se ha pasado de los 10.000 y no se ha bajado de los 5.000. Eso es fidelidad. Media o alta, mejor o peor afición, comiendo más o menos pipas. Pero, en conjunto, ahí. En las buenas y en las malas. Alegrándose del primero al último, llorando con René y celebrando con Fidel. Esos miles de rojiblancos representados por grandes aficionados que se fundían en un abrazo con Fran. Él y ellos nos representan. Me representan. Otros lloraban lágrimas de cocodrilo, bajaban a por su dosis de protagonismo. Dudo si volverse otra vez con el rabo entre las piernas sirva de escarmiento. Excesivo afán. Asuntos de familia. Con lo que acabé la noche y empecé la mañana del domingo fue con los vídeos de celebración. Comportamientos y comentarios de muchos jugadores de dudoso gusto. En Córdoba hace dos años se sufrió y se celebró. Ni en mi viaje de vuelta ni creo que en el bus o coche de aficionados hubiera, entonces y ahora, mucha celebración. ¿Se ha tocado fondo o aún podemos caer más bajo? Me temo que la respuesta puede ser una pesadilla constante.