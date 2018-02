Solo en Almería ocurren cosas como que venga la Vuelta a España en plena canícula de agosto y caiga una tormenta como hacía años no se recordaba. Solo ocurre en Almería que una tarde el Deportivo visite el Estadio de los Juegos Mediterráneos y su guardameta, Aranzubia, marque de cabeza en la meta rojiblanca. Solo ocurre en Almería que Quini, tras ser liberado de su secuestro, jugase por primera vez en esta tierra y se fotografiase con el once de la Agrupación Deportiva antes de iniciar el encuentro en el Franco Navarro. Solo ocurre en Almería que se organice una Media Maratón en pleno invierno para no tener que competir con otras latitudes aprovechando el teórico clima benigno de la capital y la previsión para hoy domingo sea de 10 grados centígrados a la hora de la salida, además de una probabilidad de lluvia del 40%, humedad del 70% y vientos de 20 kilómetros por hora. 4.600 criaturas, entre las que nos incluimos el compañero Laynez y el suscribiente, hemos pagado una media de 15 euros para pasarlas putas en 21 kilómetros de recorrido. Panolis nos llaman algunos, que no entienden la derivada de pagar por 'sufrir'. Es inútil explicarles la placentera sensación de secretar feromonas a través de la transpiración que producen las glándulas sudoríparas. Y siguiendo con la lista, solo ocurre en Almería que un árbitro se invente un penalti dos metros fuera del área (recuerden si no aquel Almería-Cádiz que casi le cuesta el cargo a Unai Emery y luego acabó subiendo al equipo a Primera). Solo ocurre en Almería asistir atónito a un gol de videojuego como la falta levantada por Corona para que Negredo volease a la escuadra del Real Valladolid. La de cosas raras que ocurren en Almería, como me comentaba hace poco mi compañero vasco Txabi Ferrero, como que Adidas grabase un anuncio en el campo de El Alquián con las estrella del momento: Zidane, Beckham, Del Piero, Raúl... emulando que estaban en África.