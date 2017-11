Es inevitable pensar en Sophia Loren y que lo primero que te venga a la mente es lo guapa que es. O lo que era. Porque Sophia Loren fue en su época guapa a rabiar. Hoy, a sus ochenta y tantos, está estupenda, sí, pero el bisturí hace estragos. Aunque más quisieran muchos y muchas con sesenta años estar tan bien operados como la Loren. Que pienso en cómo estará Catherine Zeta-Jones a su edad y me echo a temblar. Pero un mito erótico es lo que tiene, que difícilmente podrá quitarse esa etiqueta, y lo de que si era buena (o mala) actriz pasa a ser secundario. Sophia Loren ha ganado con el paso del tiempo una elegancia que la ha elevado a la categoría de diva. Y Almería se echó a la calle, no era para menos. Desde Schwarzenegger no se había visto tal aglomeración en el Paseo de la fama. Habría que saber cuántos curiosos podrían decirte tres películas de la actriz italiana, pero tampoco importa, su estrella ya luce en nuestra ciudad.