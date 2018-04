Suerte para Unicaja

Realmente no soy optimista con esta fase final de la Superliga. La Copa del Rey sí que pensaba que podía caer esta temporada, pese a que veía a Palma y Teruel un escalón por encima. Sin embargo, a un partido y con la magia de ese torneo sí que Unicaja tenía sus opciones, como así demostró en las semifinales ante el cuadro balear. Los de Piero jugaron a un nivel altísimo, recordaron las tardes de mejor voleibol de este club. Pero el esfuerzo se paga y en la final ante Teruel, físicamente al equipo le pasó factura y mentalmente le faltaba un punto para ser campeón. No es imbatible el cuadro turolense, menos aún el palmesano, pero Unicaja Almería debe de tener ese alma de héroe con el que se ha paseado durante muchas temporadas por España y que ha triunfado también por Europa en pasadas temporadas. Paso a paso, lo primero es afrontar estos cinco partidos ante Palma con ambición e ilusión, con mordiente y las ideas bien claras. Porque si Unicaja no rinde al doscientos por cien, se muestra vulnerable. El club no es el de antaño económicamente, la Superliga ha decaído una barbaridad y la plantilla ahorradora se ha visto perjudicada al respecto. Ahora, eso sí, muchos jugadores conservan el espíritu del gran Unicaja, como es el caso de Almansa, Ferrera o Isra Rodríguez. Y, por supuesto, Piero Molducci, un hombre que ve el voleibol como pocos y que tiene uno de los retos más complicados de su carrera: cómo hacer campeón a un equipo que no termina de creer en que la corona es posible. Este fin de semana arranca el mes fundamental de este deporte a nivel español. Hace unos años sí que hubiese sido un batacazo no llegar a la final, ahora es un éxito meterse ahí y me gustaría que el cuadro almeriense sacase fuerzas de flaqueza para dar la sorpresa. Otras veces lo ha hecho, ¿por qué esta vez no? Soy un poco más optimista que hace dos minutos y medio.