Supongo que toca conformarse

Resulta curioso que el fútbol muchas de las veces sea más interesante cuando la pelota no corre. Cuando en los despachos hierven los teléfonos, vuelan los fax (que más de un fallo han dado) y el tiempo corre en contra. Se cerró a la medianoche una nueva ventana de fichajes, esos periodos donde llueven nombres y nombres que desbordan ilusión. Unos ven la realidad, otras quedan en simples rumores. De muchas de esas gestiones saldrían excelentes novelas, pero poco cuentan a posteriori los que están entre bambalinas. Mientras llega otro espacio para el mercadeo, los clubes esperan que los remiendos invernales salven los errores veraniegos. No totalmente en el caso de la UD Almería, donde no muchos movimientos vieron la luz. No salieron algunos que debían y entraron menos de los necesarios. Sería injusto juzgar a los llegados sin un tiempo de exposición, también porque queda agarrarse a lo que puedan aportar. Con el mantra del límite salarial, la certeza que queda es que la entidad almeriense está en el vagón de cola de destinos sugerentes. No hay que ser un funambulista del balompié para ganarse unos minutos en este equipo, pero parece que la situación deportiva desanima a la inmensa mayoría. Ahora bien, el tiempo de lamentaciones acabó a las doce. Restan poco más de cuatro meses para eludir esa zona que otra vez salpica a los de Lucas Alcaraz, que públicamente aún no saca la bandera blanca. Cierto es que nadie le puso una pistola, pero el marrón que le queda no es baladí. Rivales directos, buen ejemplo es el Córdoba, se arman hasta los dientes para salir de ahí. Sea como fuere, toca pensar que pocos tienen un talento como Pozo. Suficiente o no, es lo que hay y con lo que hay que empezar a escaparse desde el sábado en Lorca. Una palada de tierra al prójimo y un trampolín para sí mismo. Pero cuidado, que también puede darse a la inversa.