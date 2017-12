Hace unos días tuve la oportunidad de leer atentamente una entrevista que me pareció interesantísima. No era sobre el paro ni siquiera sobre Cataluña. No era nada trascendente en el mundo real, pero alentadora por su contenido en mi mundo redondo, de pelotas de fútbol. En la web Ecos del Balón Xabi Alonso ofrecía una entrevista de esas que me gusta leer, instructiva, de las que te enseñan y te dejan un poso de satisfacción después de consumirla. Yo soy de los que se quejan cuando en una retransmisión llevan a técnicos y estos nos cuentan lo que está pasando, sin advertir, que lo que nos están contando es lo mismo que estamos viendo. Me hacen acordar a una compañera de facultad que aspiraba a ser crítica de cine (espero que lo haya logrado) e iba a ver la peli y después te la contaba. No aportaba ningún elemento nuevo, solo lograba que me ahorre la entrada, eso que ahora llaman spoiler. Pero Xabi me dio lo que tanto añoro. Ofreció información táctica de por qué se producen determinadas acciones deportivas. De cuál es el trabajo que se hace en la semana para solucionar los problemas que ofrece el contrincante. El ex mediocentro del Madrid habló del dolor de cabeza que le producía Messi al Real Madrid y de cómo le dieron solución. "Nos hizo estrujarnos mucho la cabeza. Hablábamos mucho con Mourinho y con Sergio (Ramos). ¿Cómo nos estaba haciendo daño? ¿Cómo lo podíamos controlar? Jugaba Messi y, por detrás, de interior derecho, Xavi. Y te provocaban. Xavi me enseñaba el balón, yo iba, Messi se metía en mi espalda y tenía que salir Sergio a por él, y nos machacaba. Sólo empezamos a controlar a Messi cuando fui yo, y no Sergio, quien se encargó de su desmarque. Xavi me llamaba, pero yo me quedaba con Messi y así Sergio no tenía que salir, y a partir de ahí, lo controlamos bastante bien. Sacrificábamos metros y poder robar para priorizar en Messi". Ese, después del gol, es el verdadero fútbol.