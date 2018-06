Y se obró el milagro. Un año más, el Almería, y ya van tres seguidos como si del Real Madrid se tratase, pero en vez de ganando la Champions, salvándose de descender a Segunda B en la última jornada. Aunque algunos jugadores sí que lo celebraron como si se hubieran proclamado tricampeones de Europa, después de haber estado arrastrándose por toda España durante la temporada. Si se hubieran movido en el campo como se movían en el autobús de regreso a Almería, estaban jugando hoy el play off de ascenso. Ni ellos mismos se creerían la potra que acababan de tener, porque la verdad es que no había nada de cara como para pensar en un desenlace feliz como el que al final hubo. Tenían que ganar y esperar a que otros fallaran. Pero es que ni se ganó. Por suerte, el trabajo sucio se lo hicieron otros y gracias a eso el equipo rojiblanco sigue siendo hoy equipo de la categoría de plata del fútbol español.

Mis felicitaciones a todos aquellos sufridores del Almería, porque yo aquella tarde del sábado también sufrí con ellos, como un almeriensista más. Contra todo pronóstico, saqué mis redes sociales como antaño sacaba el transistor en las jornadas dominicales, para saber de la suerte de nuestros muchachos. Y mientras ignoraba a mis seres queridos que estaban a mi alrededor, reviví aquellos tiempos oscuros en los que me ponía de mala leche si mi equipo perdía. Y eso sí que me dio rabia, porque hace muchos años ya que decidí que en esta vida, si tenemos que sufrir, que sea por cosas realmente importantes.

Pero, por algún motivo, el Almería ha conseguido que me acabe importando. Puede que sea porque hay gente que aprecio que se habría llevado un gran disgusto. O porque profesionalmente siempre será mejor tener el club en Segunda que en el pozo de la B. O yo qué sé. El caso es que yo no me quité del fútbol para no sufrir para acabar sufriendo de nuevo. Así que, por favor, no más tardes de transistor.