Tiempo infinito

La Segunda División es conocida por todos los que nos apasiona el fútbol como aquella competición en la que todos los equipos demuestran una igualdad latente, además de jugarse un total de 42 jornadas. Esas dos condiciones hacen que durante toda la temporada sea muy difícil ser regular, por lo tanto aunque el tiempo parezca infinito no lo es. La clasificación no engaña pero sí puede perturbar el pensamiento. Así podemos pensar que la UDA está cerca de conseguir la salvación y dispondrá de las últimas jornadas de relax sin jugarse prácticamente nada. Pero nada más lejos de la realidad. Con todos los puntos que todavía hay en juego da tiempo para pelear hasta el último minuto por la salvación o intentar meterse en el vagón de los seis primeros clasificados. Todo es posible en esta categoría tan extensa.

Al que parece que no le queda mucho tiempo para poder alcanzar su objetivo es al rival de esta semana, el Real Valladolid. El conjunto de Luis César Sampedro lucha por no desengancharse de la parte alta de la tabla, y aunque como hemos explicado aún hay tiempo para todo seguro que el nerviosismo se apodera de Pucela en caso de no conseguir los tres puntos ante los rojiblancos. Djukic y Miguel Rivera parecen serios candidatos a sustituir al técnico gallego. El inamovible 1-4-2-3-1 de Sampedro busca armar el equipo en fase defensiva con un 4+2 y dar libertad a los mediapuntas en el repliegue. Masip en portería y Oliva en el centro de la zaga son la parte de hormigón del equipo a la hora de defender. El centro del campo es para Luismi (entre algodones) y el veterano Borja Fernández. Míchel está entrando de recambio en función de las necesidades del equipo en materia de control de balón. De ahí su posición más adelantada o cerca de la creación. Ontiveros por derecha y Óscar Plano por izquierda para el desborde y la profundidad por bandas. En punta, indiscutible Jaime Mata. 24 goles en 28 partidos. Los números hablan por si solos.

La UDA lucirá un pececito en la parte delantera del pantalón en homenaje al fallecido Gabriel Cruz. Es sólo un detalle. Un reflejo de la consternación, pena e impotencia que ha quebrantado la vida de todos los almerienses.