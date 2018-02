Típicos tópicos

En una final anticipada, un partido de seis puntos, ante un rival muy necesitado y sabiendo que no hay enemigo pequeño, sacó adelante la UDA in extremis un partido trampa. Y sí, para poner otro tópico de los típicos diré que lo mejor de esa victoria del sábado noche en Lorca fueron los tres puntos. Desde luego, con el 1-0 al descanso, tras ese penalti infame señalado a Joaquín previa pérdida de posición de Trujillo, los presagios eran poco esperanzadores. Les debió poner las pilas Lucas en el vestuario, además de deshacer y hacer lo necesario, sin más demora.

Soleri tuvo otros 45 minutos, esta vez los iniciales, pero no estuvo acertado; en la línea general del equipo, también es cierto. Pero claro, la raíz del problema era otra y aunque el perjudicado fuera Mandi, de lo poco salvable la jornada anterior ante el Numancia, y no Verza, ese trivote había que retirarlo. Gaspar, que volvió a hacer un partido muy aceptable, esta vez sí estuvo más acertado poniendo balones y asistió a Caballero, que ejerció de delantero completo y volvió a marcar fuera, tras ese lejano estreno en Tarragona, allá por el mes de agosto. Hasta entonces eran 21 los goles a favor de los rojiblancos, los mismos que suma Mata, delantero del Valladolid…

Con Lass también en el campo, Pozo volvía a jugar donde debe y no escorado y perdido en los costados, en tierra de nadie. Y por detrás no se estorbaban tanto los mediocentros: al haber uno menos es más difícil. Caballero sacó petróleo y una falta de la nada que volvió a rubricar Rubén Alcaraz. Quizá retirar al malagueño en los últimos minutos para dar entrada a Fran es el único reproche que pueda a hacerle al entrenador en la gestión de los cambios pero claro, Gaspar lo estaba haciendo bien y Lass no estaba para muchos trotes en el extremo, menos aún para ayudar al lateral. Para terminar, un típico tópico final: esta necesaria victoria, sufrida hasta el final, hay que hacerla buena en el siguiente partido en casa, ante Osasuna. ¡Sí se puede!