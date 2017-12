Toca hacer caja

Almería, 7 de diciembre de 2017 Estimado Piñeiro, como es bien sabido el club necesita hacer caja para poder acometer los refuerzos necesarios en el mercado invernal (el control presupuestario así lo obliga) y no sería descartable que el argentino sea uno de los sacrificados teniendo en cuenta su elevada ficha y que por todo lo que apuntas (lesiones y pérdida de fusibles) no está ofreciendo el rendimiento esperado. En ese listado no hecho público pero que cualquier seguidor puede intuir, también aparecen Javi Álamo y Nauzet Alemán. Con el canario la entidad ya se reservó el derecho de rescisión unilateral y no es de extrañar que Tino Costa tenga una cláusula por el estilo. El jugador debe andar frustrado, ya que su paso por el Almería debía ser una suerte de trampolín y escaparate en su regreso a Europa. No sería traumático dar varias bajas (Juan Muñoz igual se salva por Alcaraz) y traer a un 9 contrastado tipo Ortuño.