Tocado y vendido

La moto, el pescado o el club: está todo vendido. Alfonso, aún tocado y medio hundido, es un tiburón de las finanzas y, aunque él mismo o desde la propia UDA quieran vendernos una Vespa, el corazón rojiblanco lleva años en venta y uno medio vendido. El momento parece haber llegado y, pese a que con esta gente nunca se sabe, el 19 de junio será un día para recordar. Y, como cuando alguien la palma o se va/lo largan de su puesto, será momento para echar la vista atrás y reconocer que bajo la presidencia del señor García vivimos los mejores años futboleros de nuestra vida. Hace dos décadas veíamos utópico pasar de Segunda a Primera y rozar posiciones europeas como se logró aquel año mágico de Emery y los suyos. Pero claro, por estas fechas hace 20 años, antes de una de las más sonadas decepciones de la selección en un Mundial -quizá sólo superada por la de 2014 por defender título-, recuerdo que los que íbamos a morir matando en Selectividad no podríamos imaginar que la veríamos ganándolo en 2010. Serán de Granada, Suiza o China, pero un relevo lo venimos pidiendo a gritos. Y podrá salir mejor o peor, los que vengan harán bueno o malo a García y su clan. Pero comprobarlo es necesario. Vital. El nivel de hastío es preocupante. Esto es una relación a la deriva, con el barco medio hundido y el capitán mareado. Sacará tajada. Habrá rebajado de 25 a 20, pero venderá una entidad que no vale ni 10, objetivamente. Habrá que ver quiénes se quedan, sobre todo jugadores, aunque en este caso solemos prestar más atención a quienes llegan. En cuanto a gestores y demás, ya se concretará todo. Por lo demás, que no dejen de contar con Manolo García y que cuenten para lo que sea con gente como José Ortiz, tendrá mi confianza y todas las de ganar. ¿Qué nos venderán ahora?