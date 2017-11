Transpiración e inspiración

CUANDO llegue la inspiración, que me encuentre trabajando". La frase es una de las más conocidas de Pablo Picasso. La rescato sin ningún ánimo de pedantería. La cita del genial pintor malagueño, según la opinión de este periodista, se ajusta como un guante a la presente crisis de fútbol y resultados de la UDA. Los de Ramis sumaron 10 puntos con 8 goles en las primeras seis jornadas. Sus números en las seis últimos son de un solo gol y dos puntos. Según los datos de la LFP, los rojiblancos son el cuarto equipo con menos remate. Sus 36 lanzamientos entre los tres postes -3 de media por partido- tan sólo superan los 33 del Alcorcón y 34 de Albacete y Sevilla Atlético. En pases en corto, los 3.710 acumulados por los unionistas les sitúan en la sexta plaza, por detrás de la Cultural Leonesa (4.792), Rayo (4.096), Zaragoza (3.899),Córdoba (3.815) y Sporting (3.717). En pases en largo, son décimoterceros. De esta estadística cabe colegir que el equipo toca mucho al pie y mucho menos al espacio. También revela problemas serios con el gol. El déficit, a mi juicio, no tiene tanto que ver con la puntería como con la producción ofensiva. Los problemas asociados al punto de mira están relacionados con la calidad y la definición. La inspiración y el talento se tienen o no se tienen, pero se pueden trabajar y mejorar. Las llegadas y generación de ocasiones están ligadas también con la transpiración y el talante. El sudor y el trabajo son innegociables en una categoría de pico y pala como la Segunda. El equipo, así, parece muy preocupado por tener el balón y presentar un juego aseado, aunque sea a costa de sumar muchos pases horizontales, y se ocupa menos de otras facetas del juego como la presión y la recuperación tras pérdida. Toda obra se empieza con planos y se cierra con trabajo. Y para que haya ingenieros tiene que haber peones. Si no es así, algo falla.