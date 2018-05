El Almería ha elegido este eslogan, en forma de hashtag en twitter, para llenar el Estadio de los Juegos del Mediterráneos el próximo domingo en el transcendental encuentro ante el Alcorcón, que ha cobrado una enorme importancia tras un fin de semana nefasto en el que los marcadores no acompañaron, incluido el Almería, que perdió el gol average con el Córdoba.

El partido en la ciudad califa tiene muchas lecturas. La primera es que quizás tanto al equipo como al cuerpo técnico le sobrepasó de inicio y le costó entrar en él. Otra lectura es que con arbitrajes así, la cosa se complica aún más.

Hubo dos penaltis clamorosos y un gol anulado por un fuera de juego milimétrico que, si hubieran sido a favor de los locales, habrían sido señalados y concedido.

Pero el arbitraje no fue nefasto solo por esas tres jugadas. Ni tampoco por la roja directa que tuvo que haber visto Jesús Valentín por patada a Marco Motta. El arbitraje del canario Pulido Santana dejó mucho que desear porque el Almería se cargaba de faltas y amonestaciones mientras que el Córdoba transitaba por el partido con total impunidad.

Y buena parte de culpa de que esto fuera así la tuvieron los 18.000 cordobeses que llenaban las gradas. La amarilla que vio Rubén Alcaraz no la sacó el colegiado, se la sacó la grada. Igual que la de Sulayman. Igual que su segunda amonestación y consiguiente expulsión.

Esos detalles, incluso por encima de los penaltis y el gol anulado, marcaron el partido. Es cierto que la primera parte rojiblanca no fue buena, pero en la segunda, incluso con 10, el Almería fue mejor y, como dijo René, no sabemos qué habría pasado sin la expulsión.

Por eso el #UnidosParaLaLucha no me puede parecer más acertado. El Córdoba y su afición nos han enseñado el camino. El domingo no vale otra cosa que no sea ganar. No miremos a otros marcadores. No miremos a otros equipos.

Hay que mirar al Alcorcón y nuestro partido ante los madrileños. Como sucediera en los dos últimos partidos, el club hace llamamiento a la afición y repite los precios del día del Barcelona B. No es para menos. Nos va la vida en ello…