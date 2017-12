Lo que será, será. No es el destino, ni siquiera una profecía de Nostradamus, de esas interpretables que dice que este año habrá una catástrofe en algún país subdesarrollado. Todas estas paparruchadas las digo yo, sin haber bebido, y con absoluta seguridad que acertaré. Pero a mí no me va el título en una jugada, ni la gloria, ni siquiera la Bota de Oro. La tecnología está para utilizars. Sin tanto tirón mediático, otros deportes menos circenses, han incorporado el videoarbitraje y el ojo de halcón, que ahora me estoy enterando que son diferentes, y nadie ha rechistado. En la liga, en esta liga que presume como la mejor del mundo, esa condición no se corresponde con los fiascos que semana tras semana, ponen en la mira a la terna arbitral. Porque la tecnología no ha llegado para hacer justicia en el juego, pero si permite ver una y otra vez las jugadas en los pospartidos que se disputan en los plató de televisión para que los jueces queden en entredicho. Y todo porque nadie quiere pagar la patente de 4 millones de euros, que no es que me parezca moco de pavo, pero comparado con lo que pagan algunos clubes por jugadores a los que aun estamos esperando, realmente es un vuelto. Y usted me dirá que vale, pero que eso no se aplicará en divisiones inferiores, y llevará la razón. También me dirá que a juzgar por los últimos acontecimientos, árbitros como Iglesias Villanueva un domingo no ve como la pelota es sacada de dentro de la portería, y a los cinco días cobra un penalti por una mano que se produjo metro y medio fuera del área. Y es cierto, ese es un problema óptico, no tecnológico, que tiene el árbitro y sus asistentes, a los que la naturaleza parece no haber dotado con ojos de halcón, ni con ojos de los nuestros, vaya. Y para alborotar el gallinero, lo que faltaba era que el gol del Barça contra el Valencia, lo convirtiera Messi, con lo cual el ridículo ha sido mundial. Hala, me voy al bar.