Vaya esta columna como homenaje a un portero que llegó y se fue de la misma manera; solo y en silencio. Víctor Valdés me ha dejado la impresión que es de esos tipos que se dedicaba a lo que le gustaba, en un mundo que no le gustaba. Un tipo raro, si usted ha nacido después de los 80 y solo ha conocido lujo, glamour, y un montón de frivolidades que acompañan hoy a los jugadores de fútbol. Valdés también supo convivir con la mala suerte. Perteneció a la quinta de muy buenos porteros españoles que crecieron a la sombra del inmenso Iker Casillas. Encajó goles increíbles y se lesionó en el peor momento después de unas declaraciones honestas, honradas y sinceras. Quiero irme del Barça (del mejor Barcelona de la historia) dijo, a probar nuevas experiencias; jugar en otras ligas, conocer otros países. La mala pata le jugó en contra al poco tiempo y en una jugada solitaria, sin peligro, al descolgar un centro, se lesiona y aquel contrato que tenía atado con el Mónaco se deshace y Víctor comienza a convertirse en un ser humano. Fiel a su estilo, busca recuperarse en Alemania, allí donde nadie le conoce por la calle y tiene que aprender a andar de nuevo y a hacer cosas que nunca había hecho, como pagar el billete de un metro. Eso que para usted o para mi son cosas tan normales, tan de mortales, era la representación del mundo de fantasía donde se maneja la élite del deporte rey. Así, casi levitando, de la casa al trabajo, del trabajo al aeropuerto y un ejército de empleados y aduladores, pasan los días aquellos que no han tenido la fortuna de Víctor, capaz de convertirse en mortal para terminar atajando remates en campos de tierra, donde es tan difícil que alguien vuelva, que hasta difícil ha sido su reconocimiento. Valdés ha dicho adiós a las porterías y sin fanfarrias, ha dejado como legado un volquete de títulos que nunca se le han subido a la cabeza.