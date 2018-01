Cuando un equipo cuyo objetivo prioritario, por lo menos de cara a la galería, es salvarse de una forma cómoda, sin nerviosismo en las últimas jornadas, pero se encuentra a mitad de campaña con una situación idónea para aspirar a luchar por una meta tan ambiciosa como es la hacerse con un puesto para un play off de ascenso, suele decirse que podría sufrir vértigo. Y esto es lo que se le preguntó a Alberto González, y posteriormente a Carralero, tras la victoria del CD El Ejido del pasado domingo ante el Jumilla (5-0), un triunfo que colocaba a los del Poniente sextos en la clasificación y a cinco puntos de las plazas de promoción por dar el salto de categoría. Como es lógico, el técnico fue tajante: "Es un vértigo bueno, demuestra que estamos en la zona alta". Soy de los que piensa que el conjunto ejidense no debe sufrir mal de altura alguno, sobre todo porque no se ha puesto de cerca de la zona de privilegio en la tabla por casualidad. Los celestes han demostrado que están ahí por méritos propios, porque han competido ante todos sus rivales al máximo pese a los numerosas problemas de efectivos que tuvieron en la primera vuelta. Nadie les ha regalado nada, son sextos porque se merecen serlo y eso implica no tener ningún tipo de complejo o miedo a codearse con los gallitos del Grupo IV. Bien es cierto que los almerienses están cumpliendo su segundo curso en la categoría de bronce y que puede parecer muy pronto para hablar de pelea por el ascenso, pero si se diese el caso no sería nada extraño, solamente sería un buen fruto a un año de trabajo bien hecho, y en ese sentido el fútbol no entiende de presupuestos ni de nombres históricos. La gloria será para los que la merezcan. ¿Debe tener el CD El Ejido vértigo ante un posible reto glorioso? Para nada, aunque hay que seguir trabajando sin lanzar campanas al vuelo y ya se verá en qué puesto está a falta de tres jornadas.