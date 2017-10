Viejos fantasmas

Tarde para olvidar la del sábado en el estadio. O para no querer recordar y revivir fantasmas del pasado, más o menos reciente, que se volvieron a manifestar con nitidez ante el Huesca. La baja del Tino Costa iba a ser importante, se iba a notar. Pero nadie esperaba que tanto. En mi caso, más que la alineación, con otro trivotazo, me rechinó la disposición inicial de los medios: Verza en el centro haciendo de cierre, Mandi muy a la derecha y Alcaraz a la izquierda. Resultado: vía libre para que los de Rubí horadaran la parte central del campo defendido -mal, fatal- por los rojiblancos. Y 0-2 al descanso.

Además, Ramis perdió otra partida importantísima con su homólogo: el entrenador del Huesca lo tenía todo estudiado y además se lo ponían en bandeja: las bandas también eran suyas, especialmente la derecha, en la que el pobre Fran Rodríguez estaba más aislado que Juan Muñoz arriba. No sé si Pozo tenía libertad para andar a su aire por el centro pero el caso es que si se dejaba caer a un costado era más al izquierdo, donde ya deambulaba Fidel -lo siento, aunque me duela no puedo decir otra cosa del onubense, que pide a gritos un banquillazo-.

Primer revés serio de la temporada, un 0-3 en casa que llega en la octava jornada liguera y al cuarto partido como local, tras el empate inicial ante el Oviedo, la victoria in extremis sobre el Lorca y el 3-0 al Sevilla Atlético. Lo peor, además del resultado, la imagen. Aparte del triunfo en Tarragona y del reciente empate en León, fuera de casa sí habíamos sufrido partes enteras de desconexión que costaron sendas derrotas en Soria y Pamplona. Pero esta vez no fue la segunda mitad solamente. Partido nefasto con un rival que sin Anquela en el banquillo ni Samu Sáiz en el campo podría repetir el hito de la temporada pasada y plantarse en playoff, con Melero y Cucho a otro nivel y dando baños de realidad a los que ya se estaban creciendo. A levantarse el jueves en Vallecas, despejando dudas y fantasmas. No queda otra…