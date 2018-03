Viene la lechera

Almería, 15 de marzo de 2018. Estimado Piñeiro, después de dos temporadas con la soga al cuello yo particularmente soy de los que piensan que tener a Lucas Alcaraz en el banquillo es garantía más que suficiente como para no pasar apuros repitiendo peripecias en la última jornada. Dicho esto, como bien apuntas, mejor sumar cuanto antes, no los 49 que calcula René, si me apuras más de 50 para cerrar cuanto antes la permanencia. Ganar un tercio de los doce partidos que restan tampoco parece ninguna proeza, está al alcance de la mano, pero no conviene menospreciar el calendario que asoma por delante. Valladolid y Reus fuera (sin Soleri, Lass ni Sulayman, por cierto), Sporting en casa, Cádiz fuera... Y por medio habrá que visitar los feudos de los renacidos Zaragoza, Tenerife o Córdoba, para acabar en Lugo. Caso de jugársela en el Anxo Carro ante el equipo de Francisco el morbo sería indescriptible. PD: Con tu permiso y el de los lectores, felicito a Juanda, mi hermano pequeño, que hoy consolida la treintena.