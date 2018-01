Virtuosos de la canasta

Amenudo se posa ante nuestros ojos vídeos o textos que hablan de la superioridad de Golden State. Me van las comparaciones, pero las que están en igualdad de condiciones. Las que considero justas, dentro de ese punto de subjetividad que las sostienen. No soy tan amante de esas entre épocas, más que nada porque hasta los mismos deportistas cambiaron sus rutinas. No te digo ya el deporte en sí. Sin embargo, bien es cierto que estos Warriors quedarán entre los mejores de siempre. Por sensaciones, pero también por títulos. Decimos todo esto con un legado abierto, pero en el que más allá de adornar sus dedos, cambió el estilo de juego de la NBA. Poseen numerosas virtudes. Muchas evidentes, otras no tanto. Para el espectador son una delicia, aunque no pierden un ápice de efectividad. Lo primero es un plus evidente fuera de la pista; lo segundo, dentro. Tampoco bajan el pistón cuando una de sus puntas de lanza está fuera. Stephen Curry se ausentó durante algunas semanas y el ritmo de victorias no decreció. Sí, el arsenal de estrellas es evidente; pero la que estaba fuera es el que las ordena. No inmutarse en su ausencia merece la alabanza. Que se lo pregunten ahora a los Houston Rockets. Se lesionó Harden y suerte que vuelve en nada. Sus derrotas superaron el 50% en los choques sin 'La Barba'. Recordemos que son el gran rival de los de Kerr en el Oeste.

Resulta llamativo de igual forma el poco hambre de galardones individuales que tienen. Supongo que importa llegados hasta aquí que ya tengan alguno en casa. La consecuencia de destinar todas las fuerzas al colectivo les hace aún más devastadores. Asusta pensar que la mejor de Golden State aún está por llegar, pero es que no es una locura pensarlo. En una NBA que siempre priorizó la igualdad entre sus franquicias aparece una que amenaza con dominarla por un tiempo.