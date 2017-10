Vivencias que trascienden

Digamos que hoy es un día especial. Festividades al margen, empieza una aventura que no pensaba vivir tan de cerca. Para ser más exactos, una parte del viaje. Vuelve la Euroliga y, por mucha fortuna, toca vivirlo desde dentro. Traerá mucho trabajo, pero también muchas experiencias a todos los niveles. Lujo, pero también reto. El de coger buen impulso para alcanzar el listón. Y qué mejor recibimiento que los campeones de Europa. Con Zeljko Obradovic a la cabeza, tiene tantos trofeos como el club que más, y con un elenco de jugadores NBA. Por nivel lo son, pero no caben todos. Anécdotas a un lado, vuelve la gallina de los huevos de oro de este lado del charco. Con un formato que ilusiona a cualquiera, sube el telón un calendario extenuante. Se tenía la sensación que la NBA y la CBA China habían provocado un expolio de talento, pero los clubes han tirado de astucia. Sobre el papel, se han perdido nombres, pero poco hay que envidiar. Alegría por volver a tener por aquí a Sergio Rodríguez o tipos que vienen a catar esto como Jason Thompson, Norris Cole o Ray McCallum.

Cuando empieza algo nos gusta, y es costumbre, hacer pronósticos. Un pasito por encima pueden estar Fenerbahçe y CSKA, puesto que hay que ver qué versión da el Madrid sin Llull. Hay esperanzas en Doncic, pero se comprobó que con uno solo los títulos no se tocan. De ahí hasta el último no me juego ni 20 céntimos. Cuesta recordar una Euroliga tan abierta en el que no ver una plantilla competitiva es rarísimo. Pujarán fuerte los españoles, otra vez cinco, y tienen armas para no bajarle la mirada ni al más pintado. Será una carrera de largo aliento, que queremos contar y, por encima de todo, disfrutar. Sin semanas o días para levantar el pie, cualquier cosa trasciende. Y eso es lo bueno. Que venga ya, que estamos preparados.