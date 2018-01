Todo llega. Tras un año entero de decir que tu cumpleaños era el último, que qué rollo que tu cumpleaños no era el siguiente, que estabas segura de que tu cumpleaños no iba a llegar nunca... Pues ya pasó, y ahora sí que queda todo un año para que vuelva a ser tu cumpleaños. Puede parecerte ahora todo un mundo, como me parecía a mí el paso del tiempo antes de que tú llegaras. Pero parece que fue ayer cuando te estaba felicitando por aquí el año pasado y ya estoy aquí otra vez. Porque hace nada estabas dibujando un portal de Belén en el que la Virgen parecía una patata y hoy sabes perfectamente lo que es la ironía. Porque parece que fue ayer que no sabía ni cambiar un pañal y hoy soy yo el pesado de turno que les dice a los novatos que el tiempo pasa volando y que lo disfruten. Porque no hay tiempo que corra más rápido que el que disfrutamos contigo, porque nada nos hace más felices que exprimir ese tiempo contigo. Felicidades.