El grito de guerra escuchado en los últimos tiempos proveniente de un sector pro referéndum de la sociedad catalana, inmediatamente se convirtió en un chiste, como casi todo en este país. El votarem (votaremos) se asoció al conocido analgésico que toda familia que se precie de tal, tiene en casa para cuando a alguien le duele algo; voltaren. Me hizo acordar a aquella anécdota del genial Negro Fontanarrosa después de que su amado Rosario Central perdiera un partido contra Vélez Sarfield. Vélez es conocido como "El Fortín de Liniers". Justo después del encuentro que perdió Rosario, la hinchada velezana gritaba el fortín, el fortín, fue cuando Liliana, la esposa del genial dibujante a modo de reflexión, soltó, "está bien que estos de Vélez nos hayan ganado sobre la hora porque nos quedamos sin piernas, pero de ahí a gritarnos Efortil, Efortil', creyendo que los locales hacían referencia a aquel estimulante que se podía consumir en gotas o comprimidos. La historia se vuelve a repetir, pero ahora a 15.000 kilómetros de distancia en un ambiente caldeado por quienes quieren que Cataluña se separe de España. En ese contexto, el Barcelona, que presume de ser "más que un club", se vio involucrado en un episodio que será recordado por tratarse de una fecha tan especial. El día de un referéndum fantasma, el club intentó solidarizarse contra la "opresión" del Estado español. Pero al Barça le pasó lo mismo que al independentismo catalán, que quiere las leyes según le convenga; la directiva pretendía no jugar el encuentro, pero sin perder los puntos ni ser sancionado. Y parece que las dos cosas a la vez no se pueden hacer, es decir, no cumplir la ley y querer que te apliquen el reglamento. Y entonces, como si se tratara de un partido a disputarse en Donest o en Crimea, por razones supuestamente de seguridad, se decidió jugar a puerta cerrada. Una rareza producto de quienes quieren transformar fantasías en realidades. El encuentro pareció un amistoso de esos de los de entrenamiento. El resultado, la victoria local, solo será parte de las estadísticas.