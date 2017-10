Vuelta a la cordura

Lo malo es que se veía venir. Ramis pareció encontrar un patrón de juego desde el primer partido de pretemporada, y llegó a funcionar, pero conforme pasaron las jornadas se hicieron variaciones teniendo como punto de partida la segunda mitad en Soria. Desde ese momento su equipo fue lentamente perdiendo capacidad de competición, como cuando se desinfla un neumático, hasta llegar al pinchazo total de anoche. Ya se vislumbraba la hecatombe antes del choque, porque cuando el propio jefe comienza a perder los papeles, poco o nada se puede esperar aparte de un destello individual que salve la situación. La alineación inicial, o más bien el maremagno presentado por Ramis, anunciaba a las claras que algo anda revuelto. Ausencia de Joaquín, un jugador que nunca, repito, nunca debe ausentarse desde el inicio, juego exterior para Pervis y Nauzet, aunque el canario no sea utilizado para ese menester, y antagonismo en el centro del campo con dos jugadores defensivos no creativos, con Pozo jugando en su sitio pero mermado por la desconexión a la que fue sometido, al estar tan separado de sus compañeros de línea. A todo esto un débil Fran Rodríguez en defensa que tampoco sube, ya que no todos los rivales son como el Lorca. Sería conveniente la vuelta a la zaga de Motta para reforzarla e incluso para adelantar a Fran con el objetivo de aprovechar el buen hacer ofensivo por banda del granadino. Quizá con esta variación la zona diestra se reforzaría sobremanera. Con todas las dificultades expuestas, Caballero queriendo pero no pudiendo y Pozo a modo de llanero solitario rodeado de lobos vallecanos. Así es imposible. Como reza el lema de la Societat Civil Catalana, pongamos cordura al desafío. Al desafío de mantenerse un año más en Segunda exhibiendo las armas que posee esta plantilla, porque si se siguen haciendo experimentos la caída va a ser aún peor que la de otras campañas, ya que parecía que en la presente temporada no se pasarían los apuros que se avecinan.