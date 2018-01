Hace ya más de veinte años fui de intercambio a EEUU para aprender inglés. Es una experiencia que me quedo para toda la vida. Fui a Nueva York, pero no a la Gran Manzana, sino a un pueblecito justo al otro lado del estado llamado Little Valley. Cuatro casas y cuatro gatos, pero gente encantadora de la América profunda. Allí asistimos al instituto, con baile en el gimnasio al más puro estilo de las series norteamericanas incluido, y acompañábamos también a nuestros hermanos americanos a sus actividades extraescolares y deportivas. El programa que seguían era rotativo. Cada tres meses les correspondía un deporte que debían practicar. Y justo durante nuestra estancia a nuestro grupo les había tocado el fútbol, soccer que le llaman ellos. Y en un país cuya tradición futbolera es más bien escasa, y más en aquella época, en la que su gran estrella era el mítico Alexi Lalas, pues, de pronto te ponen a jugar a este deporte desconocido, y, claro, no le marcaban un gol ni al arcoíris. Fíjate si eran malos, que yo, tuercebotas donde los haya, parecía hasta bueno a su lado. Hice un caño y todo.

Aquellos chavales salivaron con la posibilidad de que nosotros, refuerzos llovidos del cielo, les echáramos un cable en la liguilla que jugaban con institutos de los pueblos vecinos, en la que contaban sus partidos por humillantes derrotas. "We need you, guys", me decía Brandon con unos ojos cargados de esperanza. Pero no pudo ser. Realmente no éramos estudiantes del colegio y no nos dejaron jugar, así que tuvimos que asistir impotentes desde la banda a un par de goleadas de escándalo. Bueno, al final ganar o perder era lo de menos. Nos subíamos al autobús amarillo, nos llevaban al McDonalds y para casa. Y ellos a esperar a que en el siguiente trimestre les cambiaran de deporte, confiando en que les tocara béisbol o fútbol americano.

El tema es que iba a hablar de los saudíes que han venido a reforzar la Liga, pero me puse a divagar y ya no me cabe. Así que nada, pues un circo, qué voy a decir.