Xavi y Qatar

Xavi es de esos jugadores difíciles de olvidar, por todo lo que ha sido y es en el mundo del fútbol. El que durante años ha marcado el tempo en esa especie de sinfónica futbolística que supieron ser el Barcelona antes y la selección española después, se ha reconvertido en activista. Le hemos descubierto su faceta de agitador, ahora que vive en Qatar, ese emirato por el que el Barcelona cambió el patrocinio de UNICEF. Con el cartel de ayuda a la infancia, el Barça ponía dinero e intentaba ser un ejemplo de moralidad. Con el qatarí, se cruzó de acera sin miramientos y puso la mano para que entraran los petrodólares. Se fue Qatar de las camisetas y con ello se llevaron a Xavi. El mismo Xavi que vistió la elástica roja ahora sacude los aires catalanistas que soplan en Tabarnia. Vestido de amarillo hace llamamientos democráticos al Estado opresor español, habla de presos políticos y reniega del yugo hispano colonial. Hasta ahí, por más contradictorio que pueda parecerme, su derecho a disentir, a poder expresar lo que considere y hasta el de sufragio, son eso, derechos que le brinda este Estado que alguna vez fue el suyo, y por ahora lo sigue siendo. Por extraño que parezca, Xavi, lleva el apellido Hernández. Joaquín Hernández, su padre, nació en Abla, Almería, en 1947, también futbolista, fichó por el Sabadell allá por el año 70. Charnegos, según la definición de la RAE, los Hernández son más españoles que las migas almerienses. Pero eso no es lo que me parece mal. Me parece mal que a Xavi no le guste el Estado represor español, pero calle ante una monarquía absolutista que se basa en la sharia. Xavi debe saber que en Qatar i una mujer es violada, se la condena por adulterio. Tal vez el joven Hernández, embajador futbolístico de Qatar, no tenga opinión sobre ello. Quizá, su visión crítica se vuelva ciega ante el dinero. O quizá aplauda el progresismo del emir, que ahora permite a las mujeres tener el carné de conducir.