Si después de conseguir la decimotercera Champions, Cristiano Ronaldo le nubló el festejo al madridismo, este jueves fue Zidane quien en medio del principio del fin del gobierno de Rajoy, anunció que no seguiría en el Real Madrid. El ahora extécnico blanco, se marcó un CR7 y nos dejó a todos descolocados con su decisión. Un tipo exitoso que optó por dimitir, en un país donde no dimite ni el Tato, se convirtió en el contra ejemplo de esta realidad que a veces parece que es única, pero a la vista está que puede ser diferente. Vale, Zizou no es español y tal vez sea eso. Por un momento pensé en Guardiola, pero también su españolidad él mismo se encarga de ponerla en duda. Bueno, para no liarme, el francés aprovechó que estaba solo, como en aquel partido al borde del área contra el Bayern Leverkusen, y la empalmó de volea para mandarla al fondo de la red. Rajoy resistía, Pedro Sánchez empujaba la puerta de atrás, pero el asunto se cocía en otro lado. Tanto es así que el propio Florentino Pérez admitió haber quedado 'off side', tras enterarse que su entrenador le dejaba la guardería de niñatos mal enseñados, para que se haga cargo otro que haya estudiado para ello. O no. Alguien que al menos haya comprado una carrera en alguna universidad privada. Zidane, con flor o sin flor, ha demostrado ser un tío astuto. La suerte no te puede acompañar toda la vida, excepto que seas de la familia de los Fabra, y por ello ha ganado dicen, 14 títulos en unas pocas temporadas. Me alegro por él, porque a los buenos tipos, le tienen que pasar cosas buenas. Y este señor, si no le tenemos en cuenta el cabezazo a Materazzi, ha sabido estar, conducirse y conducir. Hasta ha sabido elegir el momento para decir adiós. Lo fácil es quedarte y exigir. Lo difícil es administrar el éxito y no morir allí. Parece que en Concha Espina comienza la renovación, algo que en el país se sigue haciendo esperar.