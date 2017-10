Se abre la veda

Pasado mañana es la Noche en Negro, nuestra importación de Halloween. Me parece estupendo todo lo que sea pasárselo bien, y en Almería la gente responde. El centro se convierte en un hervidero de personas por donde es imposible caminar, y pillar sitio en algún bar se convierte en una odisea. Ello conlleva el inevitable bullicio que tiene frito a más de un vecino. "Se quejan de vicio", "Por un día no se van a morir", "Si no quieren ruido, que se vayan a vivir al campo"... Yo sí entiendo la quemazón de quien ya soporta cada madrugada las silenciosas máquinas de la limpieza, al músico de turno bajo su ventana o al borracho que grita a su acompañante que él "ya ha estado en la cárcel". Yo aguanto medio bien, aunque reconozco que recientemente abrí la veda de asomarme a la ventana para pedir un poquito de por favor, porque, señora sentada en el banco, son las once de la noche y podría llevar a sus perros a ladrar compulsivamente a su santa casa.