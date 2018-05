Están ustedes ahí tan tranquilos cuando se han disputado ya seis jornadas del Giro de Italia. Sí, esa carrera ciclista que recorre el país italiano, ¿se acuerdan? Que sí, hombre, la de la maglia rosa. Lo ganó Indurain un par de veces, hace ya muchos años. Claro que ya en aquella época, ganar el Giro era un poco como ganar la Copa del Rey. Pero, bueno, era, y es, una de las tres pruebas más importantes de este deporte, por detrás del Tour y ahí ahí con la Vuelta a España.

Pero el ciclismo no goza de buena salud en los tiempos que corren. No es ya la mala imagen que da un escándalo de dopaje tras otro. Es que lo que no sea fútbol, al menos en nuestro país, ya da penica. Las ligas de baloncesto, de voleibol o de balonmano no son ni la sombra de lo que eran hace diez años. ¿El motivo? Pues una pescadilla que se muerde la cola entre la falta de inversión de patrocinadores y el escaso interés del público masivo, que deja al resto de disciplinas a mucha distancia del deporte rey.

Así que no les colguemos el mochuelo a los millenials. No es culpa de los pobreticos no poder mantener la atención en algo más de diez minutos seguidos, así que imagínate una etapa de llano de 180 kilómetros entre Ferrara y Nervesa della Battaglia. Además, siendo honestos, las generaciones anteriores no nos resistíamos a la consabida siesta hasta que llegaba la montaña o la contrarreloj en la que Miguelón dejaba a sus archienemigos mordiendo el polvo viendo cómo la Espada pulverizaba el crono.

Así que da igual que en un intento desesperado de darle vistosidad al asunto en esta edición se haya salido desde Jerusalén, porque he tenido que tirar para abajo la clasificación general hasta el puesto veintitantos para encontrar un ciclista que me suene. Y el susodicho no es otro que Chris Froome, que se ha presentado a la ronda italiana cuando aún está pendiente de si lo sancionan por aquel pequeño asuntillo del Salbutamol. Y eso tampoco es que sea precisamente el reclamo que el Giro necesitaba.