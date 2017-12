El amargo retorno

La semana pasada, horas antes del partido entre Alcorcón y Almería, me escribía Nico García para que le echara un cable con las entradas de dicho encuentro. Su pasión por el equipo rojiblanco, y el atractivo duelo que se disputaba al día siguiente en el Bernabéu, le llevó hasta tierras madrileñas, de las que volvió, desafortunadamente, con el amargo sabor de la derrota. Encima por partida doble tras caer también el Real Madrid frente al Barcelona. Aunque Nico no es de los que cae en depresión por ver perder a los equipos con los que simpatiza, pese a ser un apasionado del balompié, cada tropiezo vivido deja una herida, sobre todo si llevas a tus espaldas cientos de kilómetros en los que te vas nutriendo de ilusión. Y es que no es lo mismo un camino de varias horas de vuelta a casa con las sensaciones que te dejan las victorias que notar ese pellizco doloroso de ver caer a los tuyos. Al contrario que mi buen amigo Nico, que ha visto decenas de encuentros lejos de Almería, yo he tenido pleno de tropiezos en mis tres salidas a feudos en los que el conjunto que ansiaba que ganara era el visitante. Recuerdo un Levante-Almería en el Ciutat de Valencia, al que fuimos varios compañeros en 2007. Los azulgranas se pusieron con un 3-0 poco después de cumplirse la primera media hora de partido. No me dio tiempo a disfrutar mi primera salida como aficionado fuera de mi tierra y no logro acordarme de mis sensaciones en el coche de vuelta a casa. Dos años más tarde regresé a la ciudad del Turia, para la final de Copa entre Athletic y Barça. Esto ya eran palabras mayores, con todos mis respetos a la UDA. Primera final que jugaba el club de mis amores en muchos años. Mi primera final como león. Marcó Toquero y fuimos campeones unos minutos, pero el Barcelona del sextete remontó. La vuelta a casa, junto a otros dos buenos felinos como Lezameta y Juan Ramón, fue muy silenciosa. Estábamos abatidos. En 2012, en otra final copera entre Athletic y Barça, pero en Madrid, volvió a pasar lo mismo. Derrota rojiblanca y amargo retorno. ¿Cómo hubiese sido mi regreso a casa en caso de triunfo en alguna de esas ocasiones? Ya es hora de quitarme ese mal sabor de boca.