En la antesala

Cuesta no ilusionarse estos días con los amistosos que se están dando entre las selecciones. Unos últimos bancos de pruebas que definirán los últimos retoques de algunas de las convocatorias, una vez el grueso de los elegidos ya parece más o menos claro en las grandes potencias. "Este Mundial es la última oportunidad", dice Messi, que llega pleno de voracidad a Rusia. Por edad no debe serlo, más con uno de los futbolistas que mejor saben medirse sobre el firme, aunque si él lo dice toca creerle. No ilusiona en demasía el combinado albiceleste, pero teniendo al rosarino dentro del rectángulo quién los descarta. Le rodean tipos de calidad como Di María o Banega, nombres consolidados como Higuaín u Otamendi y varios peones de probada calidad. Extraña mucho no ver a Dybala en la lista de Sampaoli, siendo un futbolista de primera talla mundial. Toca esperar para ver si pueden permitirse tal lujo, anteanoche pareció que no. Del mismo continente parte hacia la gélida sede Brasil, con una generación que recuerda a algunas antepasadas que se bañaron en oro. Si Neymar llega en un estado óptimo, Tite sabe ponerle las piezas alrededor para potenciarlo. Sin un favorito claro, sí se les adivina un corto peldaño por delante del resto. Quizá el peso del escudo les sirva para colgarle este cartel. En Europa fascinan España, Francia o Alemania. Tres selecciones con una pléyade de nombres de altísimo nivel, que optan a todo. Los de Low defienden corona tras un 2014 inolvidable con el tanto de Gotze como epílogo soñado. Al margen pueden aparecer otros combinados que pasan por debajo del radar pero que tienen calidad de sobra, como Bélgica, Portugal (vigente rey de Europa) o Inglaterra. Se echará en falta a Italia, pese a que el horizonte se despeje de uno de los cocos. Su historia y competitividad otorgan un plus a cualquier cita, pero no se ganaron el derecho al visado. La cuenta atrás se activó hace tiempo.