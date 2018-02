El arca de Lucas

El Almería encadenó su segunda victoria consecutiva ante un rival de la zona baja de la tabla, con el que además abre brecha, dejando el descenso a 7 puntos más el golaverage. La victoria ante la Cultural se fraguó desde nuestros puntos fuertes, empezando por un espectacular René, que no solo detuvo un penalti, sino que fue un muro, literal, para los atacantes leoneses; siguiendo por el pichichi Rubén Alcaraz, que anotó su octavo gol y terminando con el mago Pozo, muy por encima de la categoría de su equipo y de sus rivales. Fue una victoria sufrida porque el Almería eligió echarse para atrás cuando debía haber sentenciado el partido. Pero al final se ganó, que es lo que importa, y el equipo se sitúa con unos 36 puntos que hace bien poco nos habrían parecido impensables. Sin embargo, mal haremos si creemos que tenemos todo hecho para lograr la permanencia. La liga aún es muy larga, y ya hemos visto a equipos en situaciones similares o mejores irse al hoyo. Era importante ganar porque de igual manera que Noé preparó su arca ante el diluvio universal, Lucas ha preparado la suya para mantener el equipo a flote en las próximas fechas, donde el calendario se complica. Confiar en que el equipo navegue airoso en las próximas jornadas es difícil, pero al menos no hay opciones de que se vaya al garete con ese margen de error que se ha ganado gracias a los recientes triunfos ante Sevilla Atlético y Cultural. Importante será recuperar para la causa a varios futbolistas que deberían ser diferenciales. Empezando por Fidel, que lleva dos semanas fuera de la convocatoria en un toque más que claro por parte de su entrenador. Gaspar, a base de trabajo y sacrificio, se ha ganado el puesto en el once y lo ha dejado en evidencia. Similar ha sucedido con Estupiñán. Con sus virtudes y sin duda sus defectos, le ha demostrado a Nano que tiene que espabilar. Como también tienen que hacerlo Motta y Morcillo, que no pasan un partido sin hacer alguna de las suyas. Necesitamos lo mejor de todos. Sin excusas…