En el año 1958 el ingeniero aeronáutico sueco Nils Bohlin desarrolló el que sería uno de los avances en seguridad más importantes del mundo del automóvil: el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje.

Casi 60 años después este sistema de seguridad pasiva sigue siendo un elemento básico y fundamental de la seguridad vial al reducir a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Por ello, no hay que olvidarse de él tanto en carretera como en ciudad y llevarlo siempre perfectamente abrochado. Además, el airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad ya que están pensados para funcionar de forma complementaria. No utilizarlo en los asientos traseros supone un gran riesgo.

En un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos de atrás golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de delante puede ser hasta 8 veces mayor y protege tanto de salir despedido del habitáculo, como de impactar contra el parabrisas. Los estudios realizados indican que a 80 kilómetros por hora, un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad, suele llevar aparejado resultado de muerte o lesiones graves y que alcanza una máxima efectividad en los vuelcos, donde se reduce un 77% el riesgo de muerte.

