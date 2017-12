Y eso que estaban avisados

Hay campos que definen una categoría. Hay equipos que llevan el marchamo de Segunda en sus escudos. Incluso hay condiciones meteorológicas que lo enfatizan todo. Para enfrentarse a esto, nada hicieron ni Lucas Alcaraz ni sus jugadores. Y eso que fueron advertidos en forma de tanto encajado casi en el calentamiento. En terrenos de juego como los de anoche, se consiguen los ascensos, pero también se ponen los cimientos de una salvación. Este Almería da pavor por diversas razones, pese a que la situación no sea tan alarmante como la de hace un mes . Afrontar un choque en Santo Domingo con un campo semi helado requiere de muchas recuperaciones de balón. Vista la primera mitad, llamó la atención el cambio de Verza por Mandi. Justo lo que se necesitaba era otra cosa, porque las pérdidas y las imprecisiones eran cuantiosas y con tres centrocampistas recuperadores se hubiese cumplido con gran parte de la tarea para un campo tan especial y en esas condiciones. Ahora viene la pregunta de siempre, ¿y de quién se hubiera tenido que prescindir? Pues quizá de un extremo. No estaba la cosa como para abrir el terreno de juego en busca de circulación de balón, sino para recuperar y avanzar de la forma más directa posible, sin tener que recurrir tanto a las bandas. En partidos como el de anoche, el cuerpo a cuerpo y el buscar la falta del contrario, con la consiguiente oportunidad a balón parado, se hacía más que necesario. Lucas Alcaraz no lo vio así. Como tampoco vislumbró, pese a su experiencia en estas lides, lo que se le venía encima. René estuvo de nuevo ahí para dulcificar la derrota y Juan Muñoz para hacer de Curro Romero, más que nada por su última y brillante acción. Pero solo de eso no vive ni un delantero de Regional. Habrá que estar atento a los movimientos de la plantilla y sobre todo de la entidad. Hay bastante en juego y un conjunto al filo de la navaja.