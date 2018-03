El avispero universitario

Estos días recorre sus primeros metros uno de los espectáculos deportivos más grandes del planeta. No tiene una enorme trascendencia en nuestro país, pero sí disponemos de algunos nichos informativos que merecen mucho la pena. Comenzó el lunes el March Madness, el título por el que batallan las 68 mejores universidades de Estados Unidos. La NCAA propone un menú más que sugerente, donde además podemos degustar a las grandes promesas yanquis, que más pronto que tarde formarán parte de la NBA. De hecho, solo uno de los que aspiran estar entre los 10 primeros del próximo Draft no disputará el torneo. Él no es otro que Luka Doncic, que, como poco, prevé estar entre los tres primeros. Pocos no entenderíamos que no fuese el número uno, pero la noción allí es distinta. Todo teniendo en cuenta que ahora se valora más el producto europeo. No obstante, se trata de una decisión subjetiva donde también hay que mirar al largo plazo, a las necesidades de cada cual y la buena materia primera que hay al lado del esloveno. Si no suenan, comenzarán a hacerlo en no tanto. DeAndre Ayton, Marvin Bagley III, Mo Bamba o Mikal Bridges son solo algunos de los que optan a repartirse los equipos con mejor fortuna en la lotería. Intentó el comisionado que preside Adam Silver evitar el tanking continuo de algunas franquicias cambiando los porcentajes, pero no parece haberlo conseguido. No es una elección no baladí, muchos equipos reflotan a partir de grandes joyas. Buen ejemplo son los Sixers, que en el último lustro adquirió varios números uno. Unos años después con Joel Embiid y Ben Simmons optan a meterse en play off y por qué no dar algún susto a algún pez gordo. También habrá algún español en el March Madness, como es Francis Alonso. El malagueño lidera a Greensboro, una universidad no habituada a estar por estas lides. El escolta es una sensación en Estados Unidos y hoy empieza una aventura increíble y nueva para él.