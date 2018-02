Ni azafatas ni azafatos

Nos volvemos locos cada vez que salen las cifras del paro. Que si ha subido en tantos miles de personas, que si en tal comunidad ha bajado, pero en esta provincia se mantiene... Poco a poco se va instaurando una sensación de que España va bien, que estamos remontando el vuelo y que la crisis está dando sus últimos coletazos.

Pero los datos no pueden quedarse en una interpretación de términos absolutos. Hay que tener en cuenta si estamos ante las fechas navideñas o dejamos atrás la temporada de verano, de si hay más o menos afiliados a la Seguridad Social, de si esos contratos que hoy hemos ganado, el mes que viene los perderemos porque son de duración determinada, de la precariedad... Y no hablemos del trabajo sumergido, que también lo hay, claro.

No creo que estemos mucho mejor que hace unos años. La gente sigue haciendo y trabajando de lo que puede. Y mientras no haga daño a nadie (y sea legal), por mí estupendo.

La Fórmula 1 ha decidido prescindir de las azafatas en sus competiciones, porque dicen que no comulga con los valores que pretenden transmitir. Me parece bien que no se sexualice su imagen, pero azafatas ha habido (y hay) en todos lados. Congresos, aviones y eventos dan empleo a mucha gente. Y, sí, sobre todo mujeres. Pero quizás la solución a la (des)igualdad estaría en dar oportunidades a los azafatos, que desde Jaime Bores en Lo que necesitas es amor no se prodigan demasiado, más que en destruir puestos de trabajo. Porque también hay chicos que se dedican a esto, modelos a los que les vendría muy bien poder contar también con un dinerillo extra. Que no todos aquí son Kortajarena.

Ahora en las carreras van a sustiruir a las azafatas por jóvenes corredores, pero ya están surgiendo las voces de la explotación infantil. Es curioso lo fácil que algunos, que no han pasado (ni pasarán) por un circuito jamas, dictan sentencia cuando no es su sueldo o sus ilusiones lo que está en juego.