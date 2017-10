La baja de Verza le vendrá bien al equipo

La baja por lesión de Verza le puede venir muy bien al equipo, siempre y cuando Luis Miguel Ramis se decida a acabar con el trivote que tanto daño le está haciendo al equipo, ya que aún no pudiendo contar con Tino Costa, que no se sabe si llegará o no a tiempo para el partido frente al Reus, el hecho de colocar a Rubén Alcaraz y Mandi en el centro del campo, va a permitir que el juego del equipo sea mucho más fluido, ya que no olvidemos recupera a Pozo para la causa y, aunque no esté Fidel, el equipo puede ser mucho más profundo y le va a permitir una circulación rápida de balón.

El insistir por parte de Ramis con jugar con el trivote en la medular es algo que no termina de convencer a nadie y, durante las próximas jornadas, le va a permitir probar, sobre todo en casa, con un cambio de sistema que haga al equipo poder disponer de más profundidad, ya que de nada te sirve tener el balón si no lo llevas al área contraria para tener opciones de hacer gol.

El equipo necesita generar ocasiones de gol, rematar a puerta con más asiduidad, notar que en la portería contraria hay un portero y escuchar, sobre todo cuando se juega en casa, que la gente ruge con los remates a portería.

No es normal que en estos últimos cuatro partidos el acierto anotador haya sido tan pobre para el Almería, no sólo porque no se remate a puerta, sino porque le cuesta muchísimo generar ocasiones claras de gol y cuando esto ocurre sí que es para estar preocupado, no sólo porque tus hombres gol no ven portería -toda la culpa no es de ellos- sino porque el balón no llega al área contraria con la claridad de poder ser rematado a portería. Ése sí que tiene que ser un trabajo que le quite el sueño a Ramis, ya que solucionando ese problema, seguro encontrará su equipo el camino del gol, pero para ello necesita que sus jugadores lleven el balón hasta el área del equipo rival, cosa que le está costando muchísimo, sobre todo en los últimos encuentros.

Con suerte y sin Verza, y esperemos que sin el trivote, todo cambie para bien el domingo frente al Reus.